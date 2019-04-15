Meteoroloji'den o bölgeler için kritik uyarı! 'Dikkatli olun'

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Antalya, Samsun, Amasya, Ordu, Giresun, Tokat, Sivas, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, İç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Antalya, Samsun, Amasya, Ordu, Giresun, Tokat, Sivas, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg / m2) beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın bu akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BURSA °C, 15°C

Çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ÇANAKKALE °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı



İSTANBUL °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri yer yer sisli ve puslu



KIRKLARELİ °C, 13°C

Çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR °C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



DENİZLİ °C, 17°C

Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



İZMİR °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MANİSA °C, 19°C

Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimleri ile Akşam saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



HATAY °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ISPARTA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Yozgat, zamanla Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



ANKARA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ÇANKIRI °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



SİVAS °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde sis ve pus olayı bekleniyor.



BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 13°C

Parçalı veçok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİNOP °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Samsun, Amasya, Ordu, Giresun ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



AMASYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



BAYBURT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, bu sabah saatlerinde Erzurum çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, bu sabah saatlerinde yer yer karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı



KARS °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu



MALATYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



VAN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADIYAMAN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



DİYARBAKIR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİİRT °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ŞANLIURFA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile gece saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı