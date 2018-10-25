Meteoroloji'den kuvvetli fırtına uyarısı!

DEVLET Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin Merkezi, bugün öğle saatlerinden sonra Antalya'da akşam saatlerinden sonra da Antalya'nın batı kesimlerinde fırtınanın etkili olacağını duyurdu. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın (Cuma) sabah saatlerinde Antalya'da, aksam saatlerinde Mersin'de etkisini kaybetmesi bekleniyor.Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.