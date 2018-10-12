Meteoroloji'den kritik uyarı

Marmara'nın güney ve doğusunda, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor

Meteoroloji'den kritik uyarı
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Türkiye genelinde  yarın havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, bazı yörelerde sağanak ve gök  gürültülü sağanak görüleceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde  seyredeceği öngörülüyor.
Marmara'nın güney ve doğusunda, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı  hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile İstanbul, Düzce,  Bolu, Samsun, Ordu, Erzurum, Ağrı, Adıyaman, Kilis, Gaziantep çevrelerinde ve  Diyarbakır'ın kuzeyinde, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök  gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
 
Yağışların bu akşam Antalya il merkezi ve doğu kesimlerinde yerel  kuvvetli olması tahmin ediliyor.
 
Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve  güneybatı,  güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette,  Marmara'da yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
 

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