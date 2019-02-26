Meteoroloji'den Alanya için kritik uyarı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Alanya için fırtına uyarısında bulundu. Özellikle öğleden sonra Gazipaşa açıklarından gelmesi beklenen fırtına konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji'den Alanya için kritik uyarı
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METEOROLOJİ 4. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Antalya’da bugün hava parçalı çok bulutlu, Antalya, Isparta'nın doğusu, Burdur'un güney ve doğusu ile Muğla'nın güney ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak, sahil kesimleri yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Alanya'da sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan yağmur ve fırtına gün boyunca devam edecek. Rüzgar, kuzey yönlerden orta kuvvette, sahil kesimlerinde zaman zaman kuvvetli esecek. 

Meteoroloji vatandaşları, denizlerde; doğu yönlerden sabah saatlerinde Kaş açıklarında, öğleden sonra Gazipaşa açıklarında fırtınalı rüzgar beklendiği konusunda uyardı.

ALANYA VE ÇEVRESİNDEKİ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ ŞÖYLE:

MANAVGAT  Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı  18

ALANYA  Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı  18

GAZİPAŞA Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı   18

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