Meteoroloji'den Alanya için kritik uyarı

METEOROLOJİ 4. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Antalya’da bugün hava parçalı çok bulutlu, Antalya, Isparta'nın doğusu, Burdur'un güney ve doğusu ile Muğla'nın güney ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak, sahil kesimleri yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Alanya'da sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan yağmur ve fırtına gün boyunca devam edecek. Rüzgar, kuzey yönlerden orta kuvvette, sahil kesimlerinde zaman zaman kuvvetli esecek.

Meteoroloji vatandaşları, denizlerde; doğu yönlerden sabah saatlerinde Kaş açıklarında, öğleden sonra Gazipaşa açıklarında fırtınalı rüzgar beklendiği konusunda uyardı.

ALANYA VE ÇEVRESİNDEKİ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ ŞÖYLE:

MANAVGAT Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 18

ALANYA Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 18

GAZİPAŞA Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 18