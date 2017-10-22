Meteor yağmuru görsel şölen yaşattı

DÜNYA Halley kuyruklu yıldızının enkazından geçerken, Orionid meteor yağmuru gökyüzünde şölen yarattı.
Orionid meteorları, atmosfere saatte 238 bin km hızla çarparak çıplak gözle görülebilecek şekilde ışık hüzmesi bıraktı. Bu müthiş doğa olayı Manisa'nın Kula ilçesindeki "Peri Bacaları Tabiat Parkı"nda gözlendi.
HAFTA SONU BOYUNCA DEVAM EDECEK
Her yıl oluşan Orionid meteor yağmurları hafta sonu boyunca devam edecek ve saatte 20 meteor izlemek mümkün olacak.
Orionid, Halley kuyruklu yıldızının enkaz bulutu tarafından üretilen iki meteor yağmurundan biri.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.