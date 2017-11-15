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Meşhur fıskiye gitti

Ankara’da 4 yıl önce Melih Gökçek adına açılan sahte bir hesaptan atılan “Belediyenin önündeki fıskiyeyi kim kırdı” tweetiyle Türkiye’nin gündemine oturan Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı’nın önündeki meşhur fıskiye yeni Başkan Mustafa Tuna döneminde kaldırıldı

Meşhur fıskiye gitti

Ankara’da 4 yıl önce Melih Gökçek adına açılan sahte bir hesaptan atılan “Belediyenin önündeki fıskiyeyi kim kırdı” tweetiyle Türkiye’nin gündemine oturan Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı’nın önündeki meşhur fıskiye yeni Başkan Mustafa Tuna döneminde kaldırıldı

15 Kasım 2017 Çarşamba 10:57
Meşhur fıskiye gitti
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ANKARA Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı’nın önünde yer alan ve 2013 yılında eski Belediye Başkanı Melih Gökçek adına açılan sahte hesaptan atılan “Belediyenin önündeki fıskiyeyi kim kırdı” tweet’iyle gündem olan fıskiye, yeni Başkan Mustafa Tuna döneminde kaldırıldı. Başkanlık girişinin tam karşısında yemekhaneye ara geçiş alanında yer alan kuğu motifli fıskiyeden uzun süredir su akmıyordu.

GEZİ DÖNEMİNDE DALGA KONUSU OLDU

Melih Gökçek döneminde konulan fıskiye, 2013 yılındaki Gezi olayları sırasında Melih Gökçek adına açılan sahte bir hesaptan atılan tweet ile gündem olmuştu. Gezi Parkı protestolarının öne çıkardığı isimlerden biri olan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek bu tweet ile Twitter’da günün TT listesine farklı etiketlerle girmişti. Sosyal medyada espirili paylaşımların yapıldığı tweet üzerine tüm Türkiye günlerce fıskiyedeki s harfi yerine ş harfiyle “fışkiye” kelimesini kullanarak “Fışkiye’yi kim kırdı” sorusuna cevap aramıştı.

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AnkaraFIŞKİYE
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