Mesai arkadaşının vurduğu polisten acı haber!

OLAY, saat 16.20'de Kayseri Havalimanı'nda meydana geldi. İç Hatlar Giden Yolcu bölümünde güvenlik noktasında görevli polis memuru Eyüp B., mesai arkadaşı Ali A. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Eyüp B., tabancasını çıkarıp meslektaşına 3 el ateş etti. Eyüp B., daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.



Yaralanan 2 polis, çağrılan sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Havalimanında yolcular büyük panik yaşarken, polis ekipleri havalimanında geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

VALİ GÜNAYDIN: ARALARINDA HUSUMET OLMADIĞI İFADE EDİLDİ



Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 2 polisin yaralanması ile sonuçlanan olayın meydana geldiği Kayseri Havalimanı'nda inceleme yaptı. Vali Günaydın, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'dan bilgi aldı. Havalimanı çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Vali Günaydın, yaşanan olay nedeniyle üzgün olduklarını söyledi. Günaydın, şöyle konuştu:



"İki polis memurumuzun kendi aralarındaki tartışması sonucu polis memurlarımızdan birisi diğer polis memurumuzu vuruyor ve daha sonra da intihara teşebbüs ediyor. Rektörümüz ve başhekimimizle beraber hemen acile geçtik. Polis memurumuz Eyüp B. şu an orada. Doktor arkadaşlarımızın yoğun müdahalesi devam ediyor. Acil olarak ameliyata alacaklar. Emniyet müdürümüz de diğer polis arkadaşımızı Şehir Hastanesinde takip ediyor. Onun da durumu ağır ve doktorlarımız ellerinden geleni yapıyorlar. Konu ile ilgili tahkikat devam ediyor."



Vali Günaydın, iki polisin de tecrübeli oluduğunu belirterek, "Aralarında hiçbir husumetin olmadığı ifade edildi. Az önce görüntülere de baktım. Birkaç dakika görüşüyorlar. Ondan sonra da maalesef üzücü olay meydana geliyor. Doktorlarımız yoğun bir mücadele veriyorlar" dedi.

MESAİ ARKADAŞI TARAFINDAN VURULAN POLİS ŞEHİT OLDU



Kayseri Havalimanında İç Hatlar Giden Yolcu bölümünde güvenlik noktasında mesai arkadaşı polis memuru Eyüp B., tarafından tabanca ile vurulan ve vucuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Ali Ağkuş, Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu.