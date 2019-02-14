Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Şubat ayı beklenti anketi yayınlandı. TCMB'nin Şubat ayı beklenti anketinde 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 15,91'den yüzde 15,47'ye, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 16,45'ten yüzde 15,91'e indi. Yıl sonu dolar/TL beklentisi de 6,18'den 5,98'e geriledi.

Merkez Bankasının Şubat ayı beklenti anketinde şu ifadelere yer verildi:

AYLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2019 yılı Şubat ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,94 iken, bu anket döneminde yüzde 0,76 olmuştur. Mart ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 1,03 ve yüzde 0,96 olmuştur. Nisan ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1,47 olarak gerçekleşmiştir.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16,45 iken, bu anket döneminde yüzde 15,91'e gerilemiştir. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,91 iken, bu anket döneminde yüzde 15,47 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,00 ve yüzde 12,10 olarak gerçekleşmiştir.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2019 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,0 olasılıkla yüzde 14,00 -14,99 aralığında, yüzde 21,2 olasılıkla yüzde 15,00 -15,99 aralığında, yüzde 20,4 olasılıkla ise yüzde 16,00 -16,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise, katılımcıların yüzde 27,4'ünün 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 14,00 -14,99 aralığında, yüzde 17,7'sinin beklentilerinin yüzde 15,00 -15,99 aralığında, yüzde 22,6'sının beklentilerinin ise yüzde 16,00 -16,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2019 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 13,7 olasılıkla yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 13,3 olasılıkla yüzde 10,00 -10,99 aralığında, yüzde 12,3 olasılıkla yüzde 11,00 -11,99 aralığında, yüzde 12,6 olasılıkla yüzde 12,00 -12,99 aralığında, yüzde 19,8 olasılıkla ise yüzde 13,00 -13,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre(2) 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 13,6'sının beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 13,6'sının beklentilerinin yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 17,0'sinin beklentilerinin yüzde 12,00 - 12,99 aralığında, yüzde 13,6'sının beklentilerinin ise yüzde 13,00 - 13,99 aralığında aralığında olduğu gözlenmektedir.

FAİZ BEKLENTİLERİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,74 iken, bu anket döneminde yüzde 23,87 olmuştur. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 24,00 olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı Şubat ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 21,34, 21,16, 20,57, 19,42, 17,93 ve 14,61 olarak gerçekleşmiştir.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16,80 iken, bu anket döneminde yüzde 15,81'e gerilemiştir. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 16,05 ve yüzde 14,85 olarak gerçekleşmiştir.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 24,00, 23,42, 21,53, 18,84 ve 15,11 olarak gerçekleşmiştir.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

2019 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6,18 TL iken, bu anket döneminde 5,99 TL'ye gerilemiştir. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,30 TL ve 6,17 TL olarak gerçekleşmiştir.

CARİ İŞLEMLER DENGESİ BEKLENTİLERİ

2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 24,7 milyar ABD Doları iken, bu anket döneminde 23,6 milyar ABD Doları olmuştur. 2020 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise 28,9 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,4 iken, bu anket döneminde yüzde 1,2 olmuştur. 2020 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3,1 olarak gerçekleşmiştir.



Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2019, 15:34