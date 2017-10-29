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Merdivenleri hızla çıkarken fenalaşıp hayatını kaybetti

Samsun'da kayınpederinin oturduğu apartmanın merdivenlerini hızla çıktıktan sona daire girişinde fenalaşan 27 yaşındaki Yiğitcan Ayyıldız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Merdivenleri hızla çıkarken fenalaşıp hayatını kaybetti

Samsun'da kayınpederinin oturduğu apartmanın merdivenlerini hızla çıktıktan sona daire girişinde fenalaşan 27 yaşındaki Yiğitcan Ayyıldız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

29 Ekim 2017 Pazar 16:29
Merdivenleri hızla çıkarken fenalaşıp hayatını kaybetti
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OLAY, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde dün gece meydana geldi.

İddialara göre kayınpderinin oturduğu 4'ncü kattaki daireye merdivenlerden hızla çıkan Yiğitcan Ayyıldız, daire girişinde fenalaşarak yere yığıldı. Ambulansla Samsun eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yiğitcan Ayyıldız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mobilya imalatında çalıştığı ve 3 yıllık evli olduğu belirtilen Yiğitcan Aylıldız'ın ölümünün şüpheli bulunması sonucu polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı ifade edildi.

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