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Meram’da Alanya rüzgarı esti

Alanya Belediyesi 4 - 6 Mayıs tarihleri arasında Meram’da düzenlenen “Türk Dünyası Bacıbey Festivali ”ne katıldı

Meram’da Alanya rüzgarı esti

Alanya Belediyesi 4 - 6 Mayıs tarihleri arasında Meram’da düzenlenen “Türk Dünyası Bacıbey Festivali ”ne katıldı

07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:02
Meram’da Alanya rüzgarı esti
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KONYA’NIN merkez ilçesi Meram’da festival alanında kurulan Yörük Obaları’nda yer alan Alanya Belediyesi standında; Muz Lifi Projesi, Alanya Belediyesi İpek Dokuma ve İpek Kozası Çiçek Projesi’nin yanı sıra Yörük kilimleri de sergilendi. Yoğun ilgi gören Alanya Belediyesi standında, muz lifi dokumalar ve muz lifinden elde edilen kumaşlardan üretilen ayakkabı, çanta, şapka, muz lifi, muz yaprağından panoların yanı sıra çeşitli anı eşyaları da sergilendi. Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli tarafından tezgâhta dokuma ve muz lifi elde edilişi uygulamalı olarak gösterildi. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Başkan Yardımcısı Haluk Yılmaz, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hacı Koyuncu’nun ziyaret ettiği Alanya standında Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’ya ipek kozasından oluşturulan çiçek tablosu takdim edildi.

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Alanya BelediyesiMeram“Türk DünyasıBacıbey FestivaliAlanya
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