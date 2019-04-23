Merakla beklenen tarih belli oldu! Paralar bayram öncesi yatırılacak

KADRODA geçen taşeron işçilere ve kamu çalışanlarına bayram ikramiyesi ve cep harçlığı verilecek. Taşeron şirketlerden kadroya geçen sürekli işçiler ve kamu işçileri için ödenecek olan ilave tediye yani ikramiye tarihleri Ocak ayında açıklanmıştı. İlave tediyede ikinci ödeme Ramazan Bayramı öncesi yapılacak. Bu ödeme ile çalışanlar çifte ikramiye almış olacak.

TAŞERON İŞÇİYE BAYRAM İKRAMİYESİ 31 MAYIS'TA VERİLECEK

İlave tediyenin, ikinci yarısı 31 Mayıs'ta ödenecek. Ramazan Bayramı ise 3 Haziran Salı günü başlıyor. Böylelikle kamu işçileri bayram öncesi ilave tediyelerini almış olacaklar. 4/D'liler bu ikramiyeden yararlanırken, KHK ile belediye şirketlerine geçen işçiler için ise ilave tediye ödemesi yapılmıyor.

KADROYA GEÇEN TAŞERON İŞÇİLERE 75 LİRA HARÇLIK

4/D sürekli işçi kadrosuna geçen işçilere toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yılda 10 günlük ikramiye veriliyor. 5 günlük ücret tutarındaki ilk ikramiye ödemesini ocakta yapılmıştı. Geri kalan tutar ise temmuz ayı içinde yapılacak. Diğer yandan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre taşeron şirketlerden kadroya geçen işçilere Ramazan ve Kurban Bayramlarından bir hafta önce 75 lira bayram harçlığı verilecek.

İLAVE TEDİYE NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.