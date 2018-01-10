Merada mahsur kalan çobanlar donmak üzereyken kurtarıldı

KARS Merkeze bağlı Çığırgan Köyü’nde, koyunlarını otlatmak için yaylaya çıkan 5 çoban akşam saatlerinde etkili olan tipi ve kar nedeniyle koyunlarıyla birlikte yaylada mahsur kaldı. Kendi çabalarıyla köye inen 2 çoban durumu köylülere ve jandarmaya bildirdi.

Jandarma, İl Arama Kurtarma ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) İle Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerini bölgeye çağırdı. Hemen bölgeye intikal eden AFAD ekipleri , tipi ve soğuktan donmak üzere donmak üzere olan 3 çobanı son anda kurtardı.

Daha sonra AFAD aracına alınan çobanlara ilk müdahalesi burada UMKE ekiplerince yapıldı. Ardından Çığırgan köyüne getirilen çobanların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan soğuktan etkilenen ve telef olmak üzere olan yaklaşık 25 koyun ise sahipleri tarafından kesildi.

