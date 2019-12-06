Menemen soğanlı mı, soğansız mı olur? İşte dünyaca ünlü Türk şefin yanıtı...

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, İngiltere'nin başkenti Londra'da yakın dostu olan dünyaca ünlü Türk şef Hüseyin Özer'le bir araya geldi. Dim, İngiltere'deki ünlü Sofra Restoranları'nın sahibi olan Hüseyin Özer'e Türkiye'de asırlık bir tartışma olan 'Menemen soğanlı mı, soğansız mı olur?' sorusunu yöneltti. Özer, üzerinde hiç uzlaşılamayan bu tartışmaya son noktayı koydu.