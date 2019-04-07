Menderes Türel sessizliğini bozdu! İşte seçimden sonra ilk açıklaması

TÜREL “Antalya için hayırlısı olsun” diyerek açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Gururluyum. Antalya’nın her köşesinde bıraktığımız eserlerle bizi sevenler olarak övünebilirsiniz. Huzurluyum. Bizi destekleyenlerin bırakın yüzünü, kaşını bile öne eğecek bir yanlışımız olmadan görevimizi tamamladığımız için. Antalya’nın her köşesi bizim, hepimizin. Bol bol birlikte olacağız, görüşeceğiz. Yeni göreve gelenlere başarılar. Artık bahane üretmeden çalışma ve hizmet zamanı. Daha göreve gelmeden borç edebiyatına başlayanlar mazeretlerin arkasına sığınmasın. Çalışsın, bizim bıraktığımız gibi övünecekleri eserler Antalya’ya kazandırsın. ASAT ile birlikte 2018 yılı gerçekleşen bütçesi 2.6 milyar lira olan, 2019’da 3 milyar lirayı aşacak bir gelire sahip olacak Büyükşehir’in bir o kadar da gayrimenkul zenginliği düşünüldüğünde, 15-20 sene vadeli toplamda faiz dahil 4-5 milyar lira olan bir borç tablosunu algı yönetimi yaparak milletin önüne koyup kaçacak delik aramasınlar. Biz Antalya’ya aynı borç tablosu ile metroları, kurvaziyer limanları, yat limanlarını, sinema stüdyoları, eğlence merkezlerini nasıl yapacaksak öyle büyük projeleri başarsınlar biz de alkışlayalım. ‘Göreve geldikleri gün borç edebiyatına başlayacaklar’ demiştik, yanılmışız. Göreve başlamadan başladılar. ‘Mart’ın sonu bahar’ demişlerdi ama hava çok bulutlu ve yağışlı. Umarız düzelir. Antalya’ya bahanesiz, mazeretsiz güzel günler yaşatırlar. Antalya için hayırlı olsun.”

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2019, 17:44