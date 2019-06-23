Menderes Türel'in annesine son görev

RAHATSIZLIĞI sebebiyle Antalya'da özel bir hastanede yaklaşık 5 aydır tedavi görmekte olan Antalya Büyükşehir belediyesi eski başkanı Menderes Türel'in 81 yaşındaki annesi Serçin İnci Türel dün hayatını kaybetti. Antalya Gazeteciler Cemiyeti üyesi de olan Serçin İnci Türel için bugün ikindi namazını müteakip Muratpaşa Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, oyuncu Necati Şaşmaz ve Türel'in çok sayıda seveni katıldı. Antalya İl Müftüsü Osman Artan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Serçin İnci Türel,’in cenazesi Uncalı Mezarlığında toprağa verdi.

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2019, 17:45