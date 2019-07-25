Menderes Türel, Böcek'i sosyal medyadan sert eleştirdi

MENDERES Türel, sosyal medya hesabından Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 100 günlük değerlendirme toplantısındaki açıklamalarına yanıt verdi. Türel, “Yetti gayri borç edebiyatı yaptığınız. Konuşmak istemiyorum gündemi meşgul etmek istemiyorum. İstemesem de açıklama yapmak zorunda bırakıyorsunuz. 6 milyar belediyenin borcu olduğunu temcit pilavı gibi açıklıyorsunuz. 100 günde sadece diktiğiniz otobüs durağı ve yollara yaptığınız kasis haberleri dışında basın bültenlerinde bir icraatınızı doğru düzgün göremiyoruz. Hakkınızı yemeyelim. Basın toplantısı düzenleyerek büyük icraat (!) olarak açıkladığınız faytonların kaldırılmasını da unutmayalım. Bir de bizim deneme seferlerini başlattığımız raylı sistemin 1 Ağustos'ta halkın hizmetine sunulacak olması" dedi.

BORÇ EDEBİYATİ İDDİASI

Böcek'in borç edebiyatı yaptığını belirten Türel, “2036 yılına kadar ödenecek raylı sistem kredisinin borç hesabında ne kadar olduğunu söylemiyorsunuz. Mesela ASAT ile belediye arasındaki faizsiz borç alacak hesabının 6 milyar borç içinde ne kadar olduğunu söylemiyorsunuz. 12 projeyi durdurmaktan bahsediyorsunuz. Durdurduğunuz 12 projenin yapılmamış yatırımlarının borç hesabı içinde olup olmadığını söylemiyorsunuz. Basit bir örnek: Bölgenin önemli bir ihtiyacı olan Kaş Kınık Toptancı Hali'ne harcanmayan yaklaşık 400 milyon borç hesabında var mı yok mu bunu da açıklayın. Durdurduğunuz 12 projede şu ana kadar harcanmayıp yapılsaydı harcanacak olan 1 milyara yakın yatırım bedelinin borç hesabına dahil edilip edilmediğini söyleyin. Borç hesabınızda 2014'te ilçe belediyelerinden devir alınan borç miktarının ne kadar olduğunu açıklayın" diye cevap verdi.

'NE YAPILACAĞINI MERAK EDİYORUM'

Menderes Türel, Cumhurbaşkanı, Dışişleri ve Turizm bakanlarının destekleri sayesinde sağlanan Dünya Bankası kredisi ile hiçbir finansman sorunu yaşanmadan tamamlanacak raylı sistem 3'üncü etabı ile ASAT'ta giderken masaya bıraktıkları 400 milyonluk finansmanla yapılacak altyapı yatırımları dışında ne yapılacağını çok merak ettiğini söyledi. Türel, “İnşallah yaparsınız. Çünkü Antalya hepimizin. Borç edebiyatı yapmayacağım bahanelere sığınmayacağım demenize rağmen mazeret belediyeciliğinin daniskasını yaptığınız yalanlarınıza belgeleri ile cevapları az sonra" ifadelerini kullandı.