Memurlara müjde! SSK'lı eşi...

DEVLET memurları için en büyük problemlerden birisi tayin olduklarında ailelerinden ayrılıyor olmaları. Ancak sistemimizde 'eş durumunda tayin' imkânı bulunuyor. Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre üstelik memurun eşinin mutlaka memur olması da gerekmiyor. SSK'lı (4A) olarak çalışan ya da kendi işini yaptığı için Bağ-Kur'lu eşi olan memurlar eşlerinin bulunduğu şehre tayin isteyebiliyor.

Daha önce son 3 yılda 'kesintisiz' sigortalı çalışma gerekirken bu şart esnetildi. Yeni değişikliğe göre artık son iki yılda 360 gün (1 yıl) sigorta primi yatırmış ve halen çalışmakta olmak tayin için yeterli sayılıyor. Bu sigorta priminin bir kısmı SSK bir kısmı Bağ-Kur da olabiliyor. Bu arada tayin istenen yerde o kurumun bir biriminin olması gerekiyor. Yine 'çakılı kadro' ile çalışan memurların tayinleri de gerçekleşemiyor.



HER İKİSİ DE MEMURSA...

Eşlerin her ikisi de memursa ve aynı kurumda çalışıyorlarsa çalıştıkları kurumun hangi yerde daha çok hizmet ihtiyacı varsa buraya tayin yapılıyor. Kurumlar farklı olduğunda ise her iki kurumun koordinasyonu sağlanıyor ve eşler buluşturuluyor.



SAĞLIKTA STRATEJİK PERSONEL DURUMU VAR

Eş durumundan tayinde bazı istisnalar bulunuyor. Bunlardan birisi de sağlık Bakanlığı'nda. Son yapılan değişiklik ile 'stratejik personel' tanımı yeniden yapılarak kapsamı genişletildi. Buna göre, doktorlarla birlikte artık uzman hekim, diş hekimleri ve eczacılar da eş durumundan tayin talebinde bulunamayacak. Diğer sağlık çalışanlarında ise 30 Eylül 2016 tarihli yönetmeliğe göre eşlerinin son 4 yıl içinde 720 gün (2 yıl) sigortalı olması isteniyor.





