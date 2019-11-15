Memura güzel haber

İZMİR İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli sağlık çalışanlarının 5 yıllık süre için alacağı maaş promosyonu tutarı belirlendi. Bankalarla görüşmelere İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop, Destek Hizmetleri Başkanı Engin Basmacı ve sağlık çalışanlarını temsilen Sağlık-Sen yetkilileri katıldı. İhaleyi özel bir banka kazandı. Türkiye genelinde şu ana kadarki en yüksek promosyon ücreti belirlendi. Müdürlük bünyesinde çalışan 24 bin 125 sağlık personeline tek seferde 15 Şubat'ta 6 bin 852 TL ödenecek.

Öte yandan Ulaştırma Memur-Sen, TCDD yetkilileri ve çeşitli bankaların katıldığı promosyon ihalesini kamu bankası kazandı. TCDD'deki 24 bin memura Ocak 2020'de 3000 TL promosyon ödemesi yapacak.

