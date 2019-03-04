Memur olmaya hak kazanan işçi kıdem tazminatını alabilir mi?

KIDEM tazminatı almak için aranan koşullar arasında, iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmiş olması şartı aranmaktadır. Ancak bazı durumlarda iş sözleşmesini kendi fesheden yani istifa eden çalışan, haklı nedenleri olmasa da kıdem tazminatı alabilir.

HAKLI NEDEN OLMADAN İSTİFA EDEN İŞÇİ HANGİ DURUMLARDA KIDEM TAZMİNATINI ALABİLİR?

Bu durumlar; kişinin zorunlu askerlik görevinden dolayı istifa etmesi, kadın çalışanın evlendikten 1 yıl sonra istifa etmesive 15 yıl-3600 gün uygulamasına göre, ilk sigorta giriştarihi 08/09/1999 tarihinden önce olan ve sigorta prim gün sayısıtoplamı 3600 gün olan işçinin istifa etmesidir. Bu gibi durumlarda işçi istifa etse de kıdem tazminatı alabilir.

MEMUR OLMAK İÇİN İSTİFA EDEN KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

Peki memur olmak amacıyla istifa eden çalışan kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir mi? Yasaya göre yukarıda sayılan haller dışında haklı bir sebebi olmasan istifa eden çalışan kıdem tazminatı alamaz. Memuriyet amacıyla istifa etmek de haklı bir sebep olarak görülmemektedir. Dolayısıyla bu şekilde istifa eden birinin kıdem tazminatı alma şansı yoktur. Memur olmak için istifa etmek İş Kanunu açısında keyfiyet olarak görülmekte ve bu gerekçe bir anlam ifade etmemektedir. Kişi aynı zamanda ihbar süresine de uymalıdır.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2019, 16:59