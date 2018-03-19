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Memur anneye yarı zamanlı çalışma sistemi geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, müjdeli haberi vererek yakında memur olan anne için yarı zamanlı çalışma sisteminin hayata geçirileceğini duyurdu

Memur anneye yarı zamanlı çalışma sistemi geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, müjdeli haberi vererek yakında memur olan anne için yarı zamanlı çalışma sisteminin hayata geçirileceğini duyurdu

19 Mart 2018 Pazartesi 18:35
Memur anneye yarı zamanlı çalışma sistemi geliyor
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MEMURLARIN daha iyi hayat standartlarına sahip olamadıkları ve kendilerine zaman ayıramadıkları için çalışma saatlerinden ve belli başlı izinlerin yetersiz olduğundan şikayetçilerdi. Şuanda zaten memurlar doğum izni almakta ve çocuğun belli bir dönemine kadar anne yarı zamanlı olarak çalışabilmektedir. Fakat bu durumunun çocuklar üzerinde kötü etkisinden, ilgisiz büyüyen bir nesil yetiştirme korkusundan aileler için daha uzun süre yarı zamanlı olarak çalışmaları hayata geçirilecek.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA SİSTEMİ NEDİR?
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından yapılan açıklama da yarı zamanlı çalışma sistemi hakkında görüşmelerin devam ettiği ve yakın zamanda hayata geçirileceği müjdesini verdi. Buna göre yarı zamanlı çalışma sisteminde memur olan anne doğum iznine çıktıktan sonra doğumunu gerçekleştirip çocuğunun okul yaşına gelene kadar kamuda yarı zamanlı olarak çalışabilecektir. Çalışma saatleri annenin çalıştığı kurum ile görüşmenin yapıldıktan sonra belirlenmekte olup bu süreçte ilgili kişi yarı maaş alacaktır. Yani hem mesai saatleri yarı yarıya düşürülecek hemde personele yarı maaş verilecek. Fakat bu süreç sonucunda çocuklara aileler daha çok ilgi gösterebilecek ve onlara bakıcı tutmasına gerek kalmayacaktır.

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