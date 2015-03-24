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Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası

Arınç ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yaşanan 'İzleme Heyeti' polemiğinde Arınç'a yönelik 'Cemaat ile bağlantısı olduğu' yönünde iddialar dile getiren ve kendisini istifaya çağıran Gökçek, Arınç'ın Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı sert açıklamaların ardından geri adım atmadı. Arınç'a yönelik Cemaat iddialarını sürdüren Gökçek, kendisine yönelik ithamları nedeniyle de Arınç'ı dava edeceğini belirtti, "Hesabını mahkemede vereceksin" dedi

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası

Arınç ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yaşanan 'İzleme Heyeti' polemiğinde Arınç'a yönelik 'Cemaat ile bağlantısı olduğu' yönünde iddialar dile getiren ve kendisini istifaya çağıran Gökçek, Arınç'ın Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı sert açıklamaların ardından geri adım atmadı. Arınç'a yönelik Cemaat iddialarını sürdüren Gökçek, kendisine yönelik ithamları nedeniyle de Arınç'ı dava edeceğini belirtti, "Hesabını mahkemede vereceksin" dedi

24 Mart 2015 Salı 09:24
Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası
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GÖKÇEK, Twitter hesabı üzerinden yaptığı "Bülent Arınç'a açık mektup" sözleriyle başlayan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Senelerdir yaptığın açıklamalarla hep partinin başına dert oldun. Partide 10 kişiye sor 9'u bunu teyid eder. Her kırdığın potu parti temizlemek için günlerini harcar."
"Ben seni paralel yapıdan talimat aldığın için tenkit ettim. Sana hakaret etmedim. Fikrimi söyledim. Delillerimi söyledim. Kızının ve damadının paralel yapının hâlâ üst seviyelerinde görev yaptığını açıkladım ve onların tesirinde kaldığını söyledim. Aynı sözlerimi tekrar ediyorum."
"Keşke bana takındığın bu yiğitliğin onda birini gezi olaylarında gösterseydin... Hakan Fidan'ın tutuklanma girişiminde gösterseydin... Ama sanma ki hakaretlerin karşılıksız kalacak. Ben sana hakaret etmeyeceğim. Çünkü hakaret eden kişi kendi seviyesini ortaya koyar. Ancak seni dava edeceğim. Hesabını mahkemede vereceksin.
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Son Güncelleme: 24.03.2015 08:26
Anahtar Kelimeler:
Melih GökçekTwitterPaylaşım
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