Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası

GÖKÇEK, Twitter hesabı üzerinden yaptığı "Bülent Arınç'a açık mektup" sözleriyle başlayan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Senelerdir yaptığın açıklamalarla hep partinin başına dert oldun. Partide 10 kişiye sor 9'u bunu teyid eder. Her kırdığın potu parti temizlemek için günlerini harcar."
"Ben seni paralel yapıdan talimat aldığın için tenkit ettim. Sana hakaret etmedim. Fikrimi söyledim. Delillerimi söyledim. Kızının ve damadının paralel yapının hâlâ üst seviyelerinde görev yaptığını açıkladım ve onların tesirinde kaldığını söyledim. Aynı sözlerimi tekrar ediyorum."
"Keşke bana takındığın bu yiğitliğin onda birini gezi olaylarında gösterseydin... Hakan Fidan'ın tutuklanma girişiminde gösterseydin... Ama sanma ki hakaretlerin karşılıksız kalacak. Ben sana hakaret etmeyeceğim. Çünkü hakaret eden kişi kendi seviyesini ortaya koyar. Ancak seni dava edeceğim. Hesabını mahkemede vereceksin.
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Son Güncelleme: 24.03.2015 08:26