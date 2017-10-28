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Melih Gökçek konuşurken hüngür hüngür ağlayan kadın kim?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 8617 gündür sürdürdüğü görevini bıraktı. Gökçek, istifa ederken Belediye Meclisi'nde gözyaşlarını tutamayan bir isim dikkat çekti

Melih Gökçek konuşurken hüngür hüngür ağlayan kadın kim?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 8617 gündür sürdürdüğü görevini bıraktı. Gökçek, istifa ederken Belediye Meclisi'nde gözyaşlarını tutamayan bir isim dikkat çekti

28 Ekim 2017 Cumartesi 15:36
Melih Gökçek konuşurken hüngür hüngür ağlayan kadın kim?
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ANKARA'DA 23 yıllık Melih Gökçek dönemi sona erdi. Gökçek istifasını açıklamak için basın toplantısı düzenledi. İstifa gerekçesini açıklayan Melih Gökçek, "Erdoğan tarafından istifam istendi. Benim davamda emir, demiri keser. Erdoğan'ın istifa talebini yerine getiriyorum" dedi. Gökçek istifasını açıklarken Belediye Meclisi'nde gözyaşlarını tutamayan bir isim dikkat çekti.
''ERDOĞAN'IN TALEBİNİ YERİNE GETİRİYORUM''
Gökçek, "İstifamı Recep Tayyip Erdoğan istedi. Emir demiri keser. Başarısız olduğumuz düşündüğüm yorgun olduğum için değil sadece ülkemi lider ülke yapacağına inandığım Erdoğan'ın talebini yerine getiriyorum'' sözleriyle görevi bıraktığını açıkladı.
HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI
Gökçek istifasını bu sözlerle açıklarken Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Anket A.Ş.'nin Genel Müdürü Belma İlhan da gözyaşlarını tutamadı.

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