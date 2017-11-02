Melih Gökçek, istifa sonrası paylaşımları

GÖKÇEK'İN paylaşımları akıllara Kadir Topbaş’ın istifa sonrası sözlerini getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifasının istendiğinin ortaya çıkmasının ardından son derece aktif olarak kullandığı Twitter hesabını adeta uykuya yatıran Melih Gökçek, istifa sonrası ise sadece Kur'an'dan ayetler ve dini videolar paylaşmaya başladı.

4 milyon 130 binden fazla takipçili Twitter hesabından yaptığı politik paylaşımlarla gündemden düşmeyen Gökçek, istifa süreciyle birlikte politik paylaşımlar yapmıyor.

AYET VE ALLAH'IN BÜYÜKLÜĞÜNÜ ANLATAN VİDEO PAYLAŞIYOR

Gökçek son iki günde Kur'andan bir ayet ve iki ayrı Allah'ın büyüklüğünü anlatan video paylaştı.

Gökçek ilk videoyu "GEL DE RABBİMİZİN BÜYÜKLÜĞÜNE TESLİM OLMA... SENİN BÜYÜKLÜĞÜNE TESLİM OLMAYAN AKLA ŞAŞARIM YARABBİ..." notuyla paylaşırken, ikinci videoya "UÇSUZ BUCAKSIZ KAİNATIN SAHİBİ VE YARATICISI SADECE VE SADECE ALLAH'DIR..." notunu düştü...

KADİR TOPBAŞ'IN O SÖZLERİ...

Gökçek'in son paylaşımları, akıllara Kadir Topbaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettikten sonra yaptığı açıklamadaki "Bundan sonraki ömrümü İslam'a, Müslümanlığa ve insanlığa adıyorum" sözlerini getirdi. "Gökçek de kendini Allah yoluna mı adadı?" yorumları yapıldı...