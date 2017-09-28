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Melih Gökçek: ‘Bir tek denizimiz eksik’

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 9 ülkenin büyükelçisini tek tek ağırladı. Gökçek, Kanada Büyükelçisi Christopher John Cooter'un "Aslında Ankara, İstanbul kadar tanınmasa da buradaki yaşam İstanbul’dan çok daha iyi" sözlerine “Kesinlikle bir tek denizimiz yok ama yaşam kalitesi burada daha iyi” şeklinde yanıt verdi

Melih Gökçek: ‘Bir tek denizimiz eksik’

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 9 ülkenin büyükelçisini tek tek ağırladı. Gökçek, Kanada Büyükelçisi Christopher John Cooter'un "Aslında Ankara, İstanbul kadar tanınmasa da buradaki yaşam İstanbul’dan çok daha iyi" sözlerine “Kesinlikle bir tek denizimiz yok ama yaşam kalitesi burada daha iyi” şeklinde yanıt verdi

28 Eylül 2017 Perşembe 16:16
Melih Gökçek: ‘Bir tek denizimiz eksik’
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ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara'da bulunan 9 ülkenin büyükelçisi ile temsilcisini makamında ayrı ayrı kabul etti. Konuk diplomatlar, Başkan Gökçek’e Ankara'nın gelişimine ve değişimine yönelik övgülerde bulunurken, başkentler arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesi talepleri de memnunlukla karşılandı.

Başkan Gökçek’in ilk konuğu Türkiye’deki görev süresini tamamlayan Azerbaycan Büyükelçisi Faig Baghirov oldu. Baghirov, Başkan Gökçek'e Ankara'nın her geçen gün geliştiğini ve adeta inşaat alanına döndüğünü belirterek, bundan duyduğu memnuniyeti belirtti. Ankara'da yeni yapılan cadde, bulvar ve köprülü kavşak çalışmalarından dolayı Başkan Gökçek'i tebrik eden Baghirov, Haydar Aliyev Parkı ve Hatıra Ormanı için yardım taleplerini Gökçek'in yerine getirdiğini vurgulayarak, Azerbaycan adına teşekkür etmek için geldiklerini belirtti. Baghirov’un park içindeki kafenin “Azerbaycan Tanıtım Evi” yapılmasını ricasını Başkan Gökçek de olumlu karşılayarak, yardımcı olacaklarını söyledi.

‘BİR TEK DENİZİMİZ EKSİK’

Başkan Melih Gökçek'in bir başka ziyaretçisi Kanada Büyükelçisi Christopher John Cooter de Ankara'da yaşamaktan mutlu olduğunu belirterek, “Gerçekten burada bulunan arkadaşlarım, bu şehirde yaşamaktan çok memnun. Aslında Ankara, İstanbul kadar tanınmasa da buradaki yaşam İstanbul'dan çok daha iyi” dedi. Gökçek ise Büyükelçi’ye cevaben, “Kesinlikle bir tek denizimiz yok ama yaşam kalitesi burada daha iyi” diye konuştu.

Cooter, iki ülke olarak eğitim alanında işbirliği yaptıklarını, pek çok Türk öğrencinin Kanada'ya gittiğini belirterek, Türkiye ile kültürel alanda işbirliği yapmayı ve Türk milletinin Kanada'yı daha yakından tanımasını istediklerini söyledi. Kanada'nın kuruluşunun 150. yıl dönümü nedeniyle bir film festivali düzenlemek istediklerini kaydeden Cooter, festivalin İstanbul'da başlayacağını ancak bazı filmlerin Ankara'da gösterilmesini istediklerini söyledi.

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‘İLERİ BİR TARİHTE 15 TEMMUZ’U ANLATACAK’

9 ülke büyükelçi ve temsilcilerini makamında tek tek kabul eden Başkan Gökçek, konuklarına ileri bir tarihte tüm büyükelçilerle bir araya gelerek, FETÖ’cülerin 15 Temmuz’daki hain darbe teşebbüsüyle ilgili detaylı bilgi vermek istediğini de söyledi. Konuk diplomatlarla hatıra fotoğrafı çektiren, porselen tabaklar ve Ankara ile ilgili kitaplar hediye eden Gökçek’e konukları da kendi ülkelerini temsilen çeşitli hediyeler sundu. (İHA)

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Melih Gökçek
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