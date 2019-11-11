Mektuplu teşekkür

Hakan ŞİMŞEK

ALANYA'NIN da stant açtığı YÖREX’e katılan Alaiye Şalvar sahibi Ali İhsan Arslan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan teşekkür mektubu aldı. Arslan, Alanya standı ziyareti sırasında Hisarcıklıoğlu’na Alanya şalvarı hediye etmişti. Hisarcıklıoğlu imzasıyla gönderilen mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Ali İhsan Arslan, ilginizin ve nezaketinizin bir tezahürü olarak, şahsıma iletme nezaketinde bulunduğunuz hediye için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılarınızın devamını dilerim. Bu vesile ile en iyi dileklerimi sunarım."