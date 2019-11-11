Mektuplu teşekkür
Antalya Ticaret Borsası'nın “Sizin Oraların Nesi Meşhur” sloganıyla bu yıl onuncusunu düzenlediği ve 23 Ekim'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 81 ilden çok sayıda üst düzey yönetici, oda ve borsa başkanının katılımıyla gerçekleşen YÖREX’i 5 günde 276 bin 288 kişi ziyaret etti
GÜNCEL 10.11.2019, 23:34
Hakan ŞİMŞEK
ALANYA'NIN da stant açtığı YÖREX’e katılan Alaiye Şalvar sahibi Ali İhsan Arslan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan teşekkür mektubu aldı. Arslan, Alanya standı ziyareti sırasında Hisarcıklıoğlu’na Alanya şalvarı hediye etmişti. Hisarcıklıoğlu imzasıyla gönderilen mektupta şu ifadelere yer verildi:
"Sayın Ali İhsan Arslan, ilginizin ve nezaketinizin bir tezahürü olarak, şahsıma iletme nezaketinde bulunduğunuz hediye için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılarınızın devamını dilerim. Bu vesile ile en iyi dileklerimi sunarım."
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