Mehteran Takımı Çanakkale'de

Alanya Belediyesi Mehteran Takımı aileleri ile birlikte Çanakkale’nin Gelibolu yarım adasındaki Şehitlikleri ziyaret ederek, dualar okudular.

Mehteran Takımı Çanakkale'de
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ALANYA Belediye Başkanı Danışmanı Emekli Albay Esap Yaşar Yılmaz'ın koordinatörlüğünde, Belediye Mehter Takımı kültür faaliyetleri kapsamında iki gün boyunca; Gelibolu'da Konuşlu İkinci Kolordu Komutanlığı’nı ve Eceabat Belediyesi’ni ziyaret etti. Mehter takımı, şehitliklerde aziz şehitlerimiz için kuranlar okuyarak dualar etti.
 

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2018, 14:05
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