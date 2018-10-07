ALANYA Belediye Başkanı Danışmanı Emekli Albay Esap Yaşar Yılmaz'ın koordinatörlüğünde, Belediye Mehter Takımı kültür faaliyetleri kapsamında iki gün boyunca; Gelibolu'da Konuşlu İkinci Kolordu Komutanlığı’nı ve Eceabat Belediyesi’ni ziyaret etti. Mehter takımı, şehitliklerde aziz şehitlerimiz için kuranlar okuyarak dualar etti.
Mehteran Takımı Çanakkale'de
Alanya Belediyesi Mehteran Takımı aileleri ile birlikte Çanakkale’nin Gelibolu yarım adasındaki Şehitlikleri ziyaret ederek, dualar okudular.
ALANYA Belediye Başkanı Danışmanı Emekli Albay Esap Yaşar Yılmaz'ın koordinatörlüğünde, Belediye Mehter Takımı kültür faaliyetleri kapsamında iki gün boyunca; Gelibolu'da Konuşlu İkinci Kolordu Komutanlığı’nı ve Eceabat Belediyesi’ni ziyaret etti. Mehter takımı, şehitliklerde aziz şehitlerimiz için kuranlar okuyarak dualar etti.
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