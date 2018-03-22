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Günlük Burç Yorumu - 22 Mart 2018 Perşembe
22 Mart Günlük Burç Yorumu

Mehmetçik Afrin'de gece devriyesinde!

Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin merkezini teröristlerden temizlemesinin ardından halkın can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik tedbirleri artırdı. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, ilçe merkezinde gece devriye görevine başladı.

Mehmetçik Afrin'de gece devriyesinde!

Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin merkezini teröristlerden temizlemesinin ardından halkın can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik tedbirleri artırdı. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, ilçe merkezinde gece devriye görevine başladı.

22 Mart 2018 Perşembe 10:26
Mehmetçik Afrin'de gece devriyesinde!
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TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.

 Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararlarıyla BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde devam eden harekatta Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösteriliyor.

 Mehmetçik, Afrin merkezini teröristlerden temizlemesinin ardından halkın can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik tedbirleri de artırdı. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, ilçe merkezinde gece devriye görevine başladı.

 Devriye görevi öncesi komandolara hitap eden birliğin komutanı, "Arkadaşlar, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin halkının canları, malları, namusu bize emanettir. Bizler buraya onları korumak için geldik. Allah yar ve yardımcınız olsun." diye konuştu.

Devriye görevindeki Mehmetçik’e halk, evlerinin balkonlarından sevgi gösterilerinde bulundu.

Zırhlı araçlarla ve yaya yapılan devriye faaliyetlerinin yanı sıra Özgür Suriye Ordusu’na bağlı kuvvetler de ilçe merkezinin çeşitli noktalarında kurdukları kontrol noktaları ile asayişi sağlıyor.

İlçe girişlerinde oluşturulan kontrol noktalarında ise Afrin halkı dışındakilerin merkeze girmelerine izin verilmiyor.

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MehmetçikZeytin Dalı HarekatıAfrinTürk Silahlı Kuvvetleri
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