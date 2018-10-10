Mehmet Şahin'den 'Doğalgaz' açıklaması

9.ENERJİ Zirvesi kapsamında Antalya’ya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgazla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Açıklamasında plan ve projelerinin hazır olduğuna dikkat çeken Bakan Dönmez, “Alanya ve Antalya’nın diğer ilçelerinde doğalgazı götürmek için bütün plan ve projelerimiz hazır. En kısa sürede projeleri hayata geçireceğiz” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in açıklamalarını değerlendiren ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Doğalgazın Alanya’ya gelmesi için ALTSO Yönetimi olarak büyük emek verdiklerini vurgulayan Başkan Şahin, “2014 yılında doğalgazın Alanya’mıza gelmesi için imza kampanyası başlattık. Otel otel, dükkan dükkan, sokak sokak dolaşarak vatandaşlarımızdan, üyelerimizden, esnaflarımızdan 93 imza topladık. Topladığımız 93 bin imzayı da Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun önderliğinde dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız’a teslim ettik. İmza teslim töreninde de dönemin Bakanı Yıldız’dan doğalgazın Alanya’mıza gelmesi için sözü almıştık” dedi.

Başkan Şahin, “Dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız’dan doğalgaz sözünü aldıktan sonra Bakanlar Kurulu'ndan da onaylandığını ve Devlet Planlama Dairesi'nin de bu anlamda etüt çalışması yaptığını biliyorduk. Şimdi de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in doğalgazla ilgili açıklamalarını mutlulukla takip ettik. Alanya’mıza doğalgazın gelmesiyle ilgili yaşanan gelişmeler bizleri çok mutlu etti. İnşallah en kısa sürede Alanya’mıza doğalgaz gelecek. Başta Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.