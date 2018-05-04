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'Mehmet Şahin Alanya için bir şanstır'

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Özdemir ve Genel Sekreter Fatih Özdemir, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’i ziyaret ederek yeni çalışma dönemi için hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

'Mehmet Şahin Alanya için bir şanstır'

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Özdemir ve Genel Sekreter Fatih Özdemir, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’i ziyaret ederek yeni çalışma dönemi için hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

04 Mayıs 2018 Cuma 16:02
'Mehmet Şahin Alanya için bir şanstır'
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REKTÖR Pınarbaşı, ziyarette yaptığı açıklamada, Mehmet Şahin’in örnek bir hizmet adamı olduğuna dikkat çekerek, “Mehmet Şahin başkanlığındaki Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Alanya için büyük bir şans ve bizim için de büyük bir paydaş. Başkanımız her konuda şehrin sorunlarına hakim bir başkan. Yükseköğrenime de çok önemli katkılar yaptı. ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu’nu 5,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak üniversitemize teslim etti. Bu okul bizim için adeta can simidi oldu. Burada turizm sektörüne çok sayıda kalifiye personel yetiştiriyoruz. Takip ederseniz buradaki öğrencilerimiz Türkiye genelinde çok önemli başarılar elde edip ödüller alıyorlar. Birçoğu daha öğrenim görürken iş bağlantıları yapıyorlar. Yani turizme katkı yapmaya başladılar” dedi.

‘ŞAHİN, TÜRKİYE’NİN GÖRMEDİĞİ FARKLI HİZMETLERİ YAPIYOR’
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in Ankara’da oluşturduğu irtibat ofisi benzeri Türkiye’nin görmediği farklı hizmetleri Alanya’ya kazandırdığına da dikkat çeken Pınarbaşı, “Alanya’nın sanayisine, iş adamlarına çok önemli hizmetleri oldu. Zaten seçmen de bunu gördüğü için büyük bir oy farkıyla yeniden kendisini başkan seçti. Ben canı gönülden inanıyorum ki Mehmet Şahin ve ekibi üniversitemize ve Alanya’mıza daha çok sayıda önemli hizmette bulunacaktır” diye konuştu.
‘KURUMLARLA KOORDİNELİ ÇALIŞIYORUZ’
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin de yaptığı açıklamada Alanya’daki tüm kurumlarla olduğu gibi üniversitemiz ile de çok koordineli çalışıyoruz. Alanya’mızın Gururu Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu gerek devlet üniversitemizi gerekse vakıf üniversitemizi Alanya’mızda kurulmasında öncülük etti. Bizler de Rektör hocamızın ifade ettiği gibi bu gelişmelere kayıtsız kalmadık. Çok az maddi kaynaklarımız olmasına rağmen ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu’nu yine bakanımız önderliğinde rektörümüzün de katıldığı protokol ile kısa sürede şehrimize kazandırdık. Çünkü ara eleman sorununun çözümü için bu yatırım gerekliydi. Karabük’de 1992 yılında kurulan Turizm Meslek Yüksekokulu var. Alanya Turizmin başkenti. Burada olması daha uygun olur diye düşündük. Elimizi taşın altına koyduk. Sayın bakanımız, rektör hocamız ve hayırseverlerin de desteğini aldık” dedi.

‘YÜKSEKÖĞRENİMİNEKONOMİYE KATKISI ÇOK BÜYÜK’
Turizm bölgelerinde en büyük sıkıntının sezonun kısa olması olduğuna vurgu yapan ALTSO Başkanı açıklamasında ayrıca, “Hep sezonun uzaması gerektiğini konuşuyoruz. Bakınız geçmişte kış dönemlerinde bomboş olan caddelerimiz şu anda cıvıl cıvıl. Öğrencilerimizin gıdadan giyime her alanda Alanya’mızda ekonomiye katkı yaptığını görüyoruz. Bundan sonra da üniversitemizle koordineli çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
PINARBAŞI’NDAN ŞAHİN’E ÖZEL PLAKET VE TEMENNİ
Öte yandan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, üniversite olarak yeni hazırladıkları ve üniversitenin logosunu oluşturan 8 köşeli Selçuklu Yıldızı ve Türklüğün simgesi Turkuaz renkli özel tasarım plaketi de Başkan Şahin’e takdim etti. Bu plaketi ilk kez Başkan Mehmet Şahin’e verdiklerini belirten Rektör Pınarbaşı, “Umarız başkanımıza yeni dönemde Alaaddin Keykubat gücüyle çalışacak ve çok daha büyük hizmetleri getirecektir” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaAlaaddin Keykubat ÜniversitesiALKÜ
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