Mehmet Kasapoğlu kimdir?

GEÇMİŞTE başbakanlık müşavirliği yapan Kasapoğlu, aynı zamanda AKP Milletvekili Feyzullah Kıyıklık'ın damadı.



Kasapoğlu katıldığı bir programda yasa dışı bahislerle ilgili şunları söylemişti: "Ükemizdeki yasa dışı bahis hacminin 40 milyar lira civarında olduğunu saklamayalım. Bazı tahminlere göre ise 60 milyar lira civarında yasa dışı bahis söz konusu. Bunun hem ülke ekonomisine hem de güvenliğine ciddi bir tehdit olduğunu düşünüyoruz. Yasa dışı bahise yönelik özellikle 2013 yılından itibaren çok ciddi tedbirler alıp yaptırımlar uygulamaya başladık." diye konuştu.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt genelinde sporda tesisleşmeye yönelik attığı önemli adımlarla büyük takdir toplamıştı.



Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 23:04