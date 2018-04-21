Mehmet Can Karagöz Alper Kutay'ın konuğu oldu

MEHMET Can Karagöz Alanya'nın yeni nesil genç siyasetçilerinin tanınmış bir isim, Alper Kutay, Mehmet Can Karagöz ile 24 Haziranda yapılacak olan erken Genel Seçimi'n hem Türkiye'de hemde Alanya'da nasıl şekilleneceğini, nasıl şekillenmesi gerektiğini ve seçimden sonra ortaya nasıl bir sonuç çıkabileceğini konuştular.

'ERKEN SEÇİM HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?'

SORU : Türkiye 10.10.2019 tarihindeki genel seçimlere hazırlanıyordu ama bir anda, önce MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli çıktı, seçimlerin 26 Ağustos'ta yapılmasını önerdi. Bir gün sonra da AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli ile görüşerek seçimlerin 24 Haziran da yapılmasına karar verdik dedi. Siz bir CHP'li olarak ve bir vatandaş olarak bu hızlı gelişmeyi nasıl yorumladınız, nasıl karşıladınız?

'DAHA ÖNCEDEN HAZIRLANMIŞ GİBİ'

CEVAP : Bu süreç partilerin kongrelerini yapmalarından beri başlıyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hala kongrelerine devam ediyordu, yani kendileri de söylediler zaten biz daha kadın kolları genel kongremizi bile tamamlayamadık diyorlardı. O nedenle 2019'a bir hedeflenme halindeydiler. Tüm partiler hep 2019'un mesajını vererek bir yol haritası çizmeye başlamıştı, benim burada kişisel görüşüm, bu iş daha önceden hazırlanmış gibi, yani 2019'a giden süreçte iktidar tarafından analiz edilmiş, çünkü veriler de onu gösteriyor, yani Sayın Erdoğan ile Sayın Bahçeli'nin görüşmesi beklenenden de kısa sürdü, çok kısa bir buluşmanın ardından karar verildi Demek ki kamuoyu yoklamaları önceden yapılmış yani uygun dönemin bu dönem olduğu düşünülerek çıkılmış bir hareket olduğunu düşünüyorum.

SORU : Seçimlerin getirdiği bir sonuç var, Cumhurbaşkanı olacak olan isim Milletvekili olamıyor, dolayısıyla seçilmediği takdirde de partinin başında kalamıyor. Şöyle bir laf dolaşıyor birkaç gündür, Kılıçdaroğlu kendisine güvenemediği için Cumhurbaşkanı adayı olamıyor. Yani adaylığı kaybederse otomatik olarak partinin de başından ayrılması gerekiyor. Siz katılıyor musunuz?

'GÜVEN MESELESİ DEĞİL'

CEVAP : Öncelikle bu bir güven meselesi değil, ben bir güven meselesi olduğunu düşünmüyorum. Son seçimlerin tamamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) aslında son 8 yıldır belki de 2007'nin sonrasından bile bahsedilebilir, sürekli olarak halkın istediğini yapma, halkın iradesine ulaşabilmek için bir takım çabalar sarf etti. Yani bu meclis başkanlığında ortak aday olsun, çalışmalarını hatırlıyoruz. Daha geçen güne kadar yine aynı şekilde, CHP sadece kendini düşünecek olsa, yani ben kendi yıldızımı parlatayım, kazanır kazanmaz hep kendi adayımı göstereyim, yani halkın ne düşündüğü çok önemli değil, bir parti olarak var olmak şuan daha önemli, demiş olsaydı yine bir önceki dönemde Ekmeleddin İhsanoğlu ismi ile çıkmazdı. Şu konuda kimsenin tereddütü olmamalıdır. Gösterilebilecek herhangi bir adaydan ziyade, parti içerisinde bir takım yorumlar elde edilebilir ama genel başkanın aday olarak çıkması halinde yenecektir ama burada tartışmamız gereken mesele bu değil mesela Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) son 7-8 yıldan bu yana hep ülke yararına kucaklayıcı ve bu kutuplaşan düzeni nasıl sona erdirebiliriz yönünde çalışmalar yaptığı için ben bu noktada bir sakınca görmüyorum.

SORU : Aklınızdan geçen Cumhurbaşkanı nasıl bir profile sahip?

CEVAP : Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yetkili organlarınca gösterilmiş her adayın şu andan itibaren arkasında olacağım. SORU : Geçmiş dönemde mesela Ekmeleddin İhsanoğlu 'faciası' var, ona da katılıyor musunuz?

'FACİA OLARAK DEĞERLENDİRMİYORUM'

CEVAP : Facia olarak değerlendirmiyorum. Daha önce anlattığım çerçevede Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) bir arayışı ile orada hatalı olan Cumhuriyet Halk Partisi'nden öte Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) bu tutumları oldu. Verilen oylarda da yapılan araştırmalarda da biraz ortaya çıktı. MHP den Erdoğan'a kayan oy hep daha fazlaydı, beklenen oylar MHP tarafından gelmemişti. Zaten ondan sonra daha da belirgin makas açılmaya başladı.

SORU : Ortak aday Meral Akşener olabilir mi? CEVAP : Bu cevabı salı dan sonra görmek daha mantıklı olur.

'ORTAK ADAY ÇIKARSA SOKAK KADROSUNDA YER ALIRMISINIZ?'

SORU : Bir izleyimiz attığı mesajda şöyle bir soru sormuş... Ola ki Cumhur ittifakına karşı CHP, Saadet Partisi, İyi Parti, Demokrat Parti ve HDP ortak aday çıkarırlarsa sokak kadrosuna Sayın Karagöz sahiden bu partilerin temsilcileri ile katılır mı? Katılmazsa ne tür bir tavır sergiler?

'VERECEĞİM CEVAP BELLİ'

CEVAP : Parti disiplini içerisinde bu soruya vereceğim cevap belli. Partinin belirli organlarınca alınmış olan bir karar beni bağlar, dolayısıyla ben buna uymuyorum deme şansım yok. ben buna uymuyorsam, benim parti adı altında görünmemem gerekir. Partimizde bu konuda titiz bir çalışma sergiliyor, zaten vereceği kararın, milletin nabzın da da doğru karar budur, bunun böyle olması gerekir dediğine inanıyor, bu inançla hareket ediyorum.