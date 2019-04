Mehmet Ali Yılmaz tebrikleri kabul ediyor

GGYC Başkanı Yakup Kocabaş, Başkan Yardımcısı Yücel Bulut ve yönetim kurulu üyeleri, 31 Mart'ta seçilen Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundu. Başkan Mehmet Ali Yılmaz, basının önemine değinerek yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi. GGYC Başkanı Yakup Kocabaş, "Yeni başkanımızın basınla ilişkileri arttıracağından hiç şüphemiz yok. Onun yaptığı her doğru, her başarılı işi arkadaşlarımızın alkışlayacağından eminim. Gazeteci meslektaşlarımız genellikle yerli ve milli bir çizgide yayın yapıyor. Gördükleri bir sıkıntı, eksikliği de makul oranda yapıcı bir şekilde eleştireceklerdir. Başkanımızın da bu eleştirilere her zaman makul, mantıklı, demokrasinin bir gereği olarak bakacağından hiç şüphem yok. Bu vesileyle başkanımızın yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.