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Mehmet Ali Dim Kudüs'teki atmosferi anlattı

TGF Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim, bir grup gazeteciyle birlikte gittiği Kudüs'ten Dim TV Ana Haber Bülteni'ne canlı bağlanarak Kudüs'teki atmosferi anlattı

Mehmet Ali Dim Kudüs'teki atmosferi anlattı

TGF Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim, bir grup gazeteciyle birlikte gittiği Kudüs'ten Dim TV Ana Haber Bülteni'ne canlı bağlanarak Kudüs'teki atmosferi anlattı

28 Aralık 2017 Perşembe 21:18
Mehmet Ali Dim Kudüs'teki atmosferi anlattı
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TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Kudüs'ten Dim TV'ye yaptığı canlı telefon bağlantısında Kudüs'le ilgili şunları söyledi: "Şu anda Türkiye'nin çok hassas olduğu bir şehirde bulunuyorum. En önemlisi de, herkesin bildiği gibi Kudüs'ün, Doğu Kudüs denilen bölgesindeki kutsal bölge yani Mescid-i Aksa'nın olduğu bölgedeyim. Burada üç ilahi dinin de izlerini taşıyan eserler var. Osmanlı dönemine ait eserler var. Buradaki en büyük cadde ve bulvarın ismi 'Sultan Süleyman' ve bu cadde direkt Mescid-i Aksa'ya doğru açılıyor. En çok olayın olduğu, gösterilerin ve can kayıplarının yaşandığı, İsrail askerlerinin, polislerinin şu anda nöbet tuttuğu bir bölge. Bugün özellikle o bölgeyi gezdik. Orada çok dramatik sahneler gördük. Özellikle yerli halkın, yani Filistin halkının korkak, ürkek ve adeta 'Bana bir şey yaparlar mı?' tarzında bir yaklaşımla yaşamlarını devam ettirdiklerine şahit olduk ki bizim gerçekten yüreğimizi burktu. Mescid-i Aksa ve Kubbetüs Sahra ile hemen hemen tüm peygamberlerin Milattan Önce 10. yüzyıldan itibaren ayak izlerini taşıyan o bölgede gezme imkanımız oldu. Hz. Davut'tan, Hz. İsa'ya, peygamberimiz Hz. Muhammed'e kadar hepsinin izleri var. İslam'ın ilk camisi, ilk kıblesi de Mescid-i Aksa'da. Kısmen kurşun izleri, top izleri, savaşın izleri var, onları da gözlemledik. Her şeye rağmen burada mistik ve kutsal havayı da teneffüs etmiş olduk" dedi.

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Son Güncelleme: 28.12.2017 21:34
Anahtar Kelimeler:
TGF Genel Başkan VekiliVe AGC Başkanı Mehmet Ali Dim
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