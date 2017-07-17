Med Queen Alanya'ya 5. kez demirledi

LÜKS gemi Alanya'ya çoğunluğu Lübnanlı olmak üzere 150 turist getirdi. 135 mürettebatı bulunan lüks gemiden inen turistlerin bazıları Alanya'nın tarihi ve kültürel yerlerini gezerken, bazıları da safari ciplerini tercih etti. Med Queen, saat 20.00'de Kıbrıs'ın Limasol şehrine gitmek üzere Alanya Limanı'ndan demir alacak.