Meclis Üyesi Arık'tan parkomat önerisi: ‘Parkomat ücretlerini acilen arttıralım’

GAZİPAŞA Belediyesi’nin otoparkları ücretsiz yaptığını söyleyen Arık, “Her şehir kendi gerçeğini yaşar. Alanya caddelerinde otopark ücretsiz olabilir mi? Fotoğrafa büyük bakalım. Şehir merkezinde trafik yoğunluğu var, şikayetçiyiz. Kaldırımlara dahi araç konuluyor, şikayetçiyiz. Yeterince otopark alanımız yok, şikayetçiyiz. Turizme hizmet veren şehir merkezindeki araç trafiğini azaltıp insanlarımızın rahat yürüyebileceği, gürültü ve hava kirliliğinden uzak bir ortam yaratmalıyız. Bir anlamda merkez çarşılara araç girişini azaltmalıyız. Bunun birinci yolu toplu ulaşımı iyileştirmelerden geçer. İkinci yolu merkeze yakın bölgelerde büyük kapasiteli otopark alanları yapmaktan geçer. Merkezdeki otopark alanlarının fiyatını düşürmeyi bırakın, artırarak araçla merkeze girmeyi caydırmak gerekir. Çarşı merkezinin cazibesini artırmanın yolu trafiği azaltıp insanı öne koymaktan geçer. Bugün birçok insanımız çarşı merkezine gidip karmaşanın içine girmek istemiyor. Bu da merkezdeki işletmelerinin işlerini olumsuz etkiliyor. Uzun lafın kısası, meseleleri tarafların görüşlerini alarak bir bütün olarak değerlendirmekte fayda vardır” dedi.