Meclis üyeleriyle istişarede buluştu

Haber: Alper KUTAY
ÖMER Akbaş'ın yeniden aday olmadığı ve Ak Parti Genel Merkezi kararıyla Ali Bayram Doğan'ın tek listeyle aday olacağı kongreye Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Antalya'nın Ak Partili milletvekillerinin ve Alanya'daki Ak Parti camiasının da katılması bekleniyor. Bu arada Alanya Belediye Meclisi'nin Ak Partili üyeleriyle kahvaltıda buluşan Toklu, Nisan ayı meclis oturumunda gündeme gelecek maddelerin müzakeresini yaptı. Toplantıya; Alper Birer, Mustafa Keşoğlu, Mehmet Şenli, Emin Hatipoğlu, Gökçen Nazifoğlu, Kerim Başkaptan, Şükrü Cimrin, Ertuğrul Akay ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Alaaddin Işık katıldı.
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