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Meclis üyeleriyle istişarede buluştu

Adalet ve Kalkınma Partisi (c) İlçe Başkanı Mustafa Toklu, bugün saat 15.00'de Antalya Turgut Özal Kapalı Spor Salonu'nda başlayacak Ak Parti İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılacak

Meclis üyeleriyle istişarede buluştu

Adalet ve Kalkınma Partisi (c) İlçe Başkanı Mustafa Toklu, bugün saat 15.00'de Antalya Turgut Özal Kapalı Spor Salonu'nda başlayacak Ak Parti İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılacak

23 Mart 2018 Cuma 21:57
Meclis üyeleriyle istişarede buluştu
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Haber: Alper KUTAY

ÖMER Akbaş'ın yeniden aday olmadığı ve Ak Parti Genel Merkezi kararıyla Ali Bayram Doğan'ın tek listeyle aday olacağı kongreye Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Antalya'nın Ak Partili milletvekillerinin ve Alanya'daki Ak Parti camiasının da katılması bekleniyor. Bu arada Alanya Belediye Meclisi'nin Ak Partili üyeleriyle kahvaltıda buluşan Toklu, Nisan ayı meclis oturumunda gündeme gelecek maddelerin müzakeresini yaptı. Toplantıya; Alper Birer, Mustafa Keşoğlu, Mehmet Şenli, Emin Hatipoğlu, Gökçen Nazifoğlu, Kerim Başkaptan, Şükrü Cimrin, Ertuğrul Akay ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Alaaddin Işık katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ADALET Ve Kalkınma PartisiMustafa Toklu
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