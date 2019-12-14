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Meclis'teki büyük kavganın nedeni ortaya çıktı! "Şehit parası"

Geçtiğimiz günlerde TBMM'de AK Parti ile CHP'li vekillerin birbirinin üzerine yürüdüğü ve bütçe görüşmelerinde gergin anlara sahne olan tartışmanın nedeni belli oldu. Edinilen son dakika bilgisine göre AK Partili ve CHP'li vekiller 'şehit parası' yüzünden tartıştı.

GÜNCEL 14.12.2019, 09:32
Meclis'teki büyük kavganın nedeni ortaya çıktı! "Şehit parası"
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15 Temmuz şehit ve gazileri için bağış olarak toplanan 310 milyon liranın, 3,5 yıldır hak sahiplerine verilmemesi ve bu amaçla kurulan vakfın da adresinde bulunamaması iddiası TBMM'de sert tartışmalara neden oldu. Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bağışlar, nemasıyla birlikte 338 milyon 971 bin 703 lira 97 kuruş olarak hesapta durmaktadır" diyerek iddiaları yalanladı. TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Selçuk, "Para, kutsal görev esnasında yaralanan gazilerimiz ve şehitlerimiz için harcanacaktır'' dedi. CHP'li Murat Emir, "Niye dağıtmıyorsunuz neyi bekliyorsunuz?" derken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise "Bahane yaratmayın, şehitlerin parasının üzerine oturmayın" diye tepki gösterdi.

"PARA VAKIFTA"

Sözcü'den Zekeriya Albayrak'ın haberine göre; Bakan Selçuk vakfın adresinin kapı numarasının yanlışlıkla 6 olarak gösterildiğini aslında 16 olduğunu belirtince CHP'li Murat Emir "15 gün önce '6 numara' diyordunuz, şimdi de 16 numara oldu. Biz söyleyince fark ettiniz"' dedi. Bakan ise "Para vakıfta ve adresinde" cevabını verdi.

MECLİS'TE 'ŞEHİT PARASI' KAVGASI

CHP'li Emir, "Para yok, adres de yok" dedikten sonra AK Partili Ali Şahin, "Terbiyesiz herif" diye laf attı ve ortam iyice gerildi. AK Partili Zafer Işık da CHP'li Özkoç'a "Otur be yerine. Sus artık" deyince, Özkoç "Kimsin sen, çık dışarı, terbiyesiz adam" diye bağırdı. AK Partili Yusuf Başer de "Sen kimsin be" yanıtını verdi. Engin Özkoç, "Kampanyada toplanan 310 milyona şu anda 338 milyon deniyor. Bakanlık paraya el koymuştur" dedi. Sözlerin üzerine AK Partililer ayağa kalktı. CHP'liler de durmadı. Vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü.

#TBMM #meclis #Şehit parası
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