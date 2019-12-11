Meclis'te olaylı gece! AK Partili vekil o sözü duyunca yerinden kalktı
Meclis'teki bütçe görüşmelerine AK Parti ile HDP milletvekilleri arasındaki tartışmalar damga vurdu. AK Partili Zülfü Demirbağ aşırı tepki gösterince HDP'li Fatma Kurtalan, Demirbağ'a "Grubun delisi" diye seslendi. Bunun üzerine yerinden kalkan Zülfü Demirbağ "Evet, davamın delisiyim" diye cevap verdi.
TBMM Genel Kurulunda, TBMM, Anayasa Mahkemesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sayıştay'ın 2020 bütçeleri görüşmelerinde AK Partili Grup Başkanvekili Mehmet Muş ile HDP'li Ahmet Şık arasında 'Sarhoş' tartışması yaşandı. Tartışmanın uzaması üzerine oturumu yöneten Levent Gök ara verdi.Aranın ardından AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve HDP'li Ahmet Şık söz aldı, yaptıkları konuşmada da taraflar tartışmayı sonlandıracak tutum göstermeyince AK Parti'li ve HDP'li milletvekilleri karşılıklı sözlü tartışmaya devam etti.
"EVET, DAVAMIN DELİSİYİM"
AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ aşırı tepki gösterince HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan söz alarak, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'a "Grubun Delisi" diye seslendi. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ da "Evet deliyim, Davamın delisiyim" diye cevap verdi.
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