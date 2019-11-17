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MEB özel eğitim meslek okulları için harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı, görme veya hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan öğrencilere mesleki eğitimin sunulduğu özel eğitim meslek okullarının etkinliği ve verimliliğini artırmak için yeni çalışma başlatıldı

GÜNCEL 17.11.2019, 11:26
MEB özel eğitim meslek okulları için harekete geçti
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ÇALIŞMA kapsamında Bakanlıkta yapılan ilk toplantıya, Milli Eğitim  Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü  Ahmet Emre Bilgili, daire başkanları ve çeşitli illerden özel eğitim meslek  okullarının müdürleri katıldı.
Toplantıda, özel eğitim meslek okullarındaki yönetsel sorunlar,  öğretmenlerin verimliliklerinin ve mesleki gelişim imkanlarının artırılması için  yapılması gerekenler, eğitim verilen meslek alanlarının güncellenmesi görüşüldü.  Ayrıca, okullardaki atölye ve laboratuvar olanakları, öğrencilerin staj imkanları  ve mezun olduklarında istihdamlarının artırılması konuları ele alındı.
 
 "81 ilde yaygınlaştıracağız"
 
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, öncelikle mevcut özel eğitim meslek okullarının altyapısını  güçlendirdiklerini belirterek, "Bu toplantı sonunda, okullarımızın ihtiyaçları  belirlendi, gerekli kaynaklar tahsis edildi ve okullarımıza aktarıldı. Tüm  okullarımızın aynı güçlü altyapıya sahip olması birinci önceliğimiz." dedi.
 
Özel eğitim meslek okullarını 81 ilde yaygınlaştıracaklarını söyleyen  Özer, "2019 yılı sonu itibarıyla tüm illerimizde en az bir özel eğitim meslek  okulu hizmet veriyor olacak. Daha sonra illerimizin kapasitesine ve ihtiyacına  göre illerde birden fazla meslek okulu açacağız. Dolayısıyla bu okullarımıza  erişimi kolaylaştıracağız." diye konuştu.
 
Özer, özel eğitim meslek okullarında eğitim verilen alanları yeniden  yapılandıracaklarını belirterek, "Öğrencilerimizin özellikle staj imkanlarını ve  mezun olduklarında istihdamlarını artırabilmek için sektör temsilcilerimizle bir  araya geleceğiz." dedi.
 
Özel eğitim meslek okullarından memnuniyet arttı
 
Öte yandan, Bakanlık tarafından Özel Eğitimi İyileştirme Projesi  kapsamında yapılan meslek edinme atölyelerinin yeterliliklerini ve kullanıcılar  üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla araştırma gerçekleştirildi. Araştırma  kapsamında, okullardaki yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerin görüşleri  alındı.
 
Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin yüzde 89'unun devamsızlık  yapma oranları azalırken ders dinleme ve derse katılım oranları yüzde 97 arttı.  Ayrıca, öğrencilerin yüzde 93'ünün mesleki, yüzde 95'inin de iletişim  becerilerini geliştirdiği gözlendi.
 
Türkiye'deki 151 özel eğitim meslek okulunda toplam 12 bin 620 öğrenci  eğitim görüyor ve 2 bin 251 öğretmen görev yapıyor.
 

#Milli Eğitim Bakanlığı #Özel Eğitim ve Rehberlik
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