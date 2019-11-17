MEB özel eğitim meslek okulları için harekete geçti

ÇALIŞMA kapsamında Bakanlıkta yapılan ilk toplantıya, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, daire başkanları ve çeşitli illerden özel eğitim meslek okullarının müdürleri katıldı.

Toplantıda, özel eğitim meslek okullarındaki yönetsel sorunlar, öğretmenlerin verimliliklerinin ve mesleki gelişim imkanlarının artırılması için yapılması gerekenler, eğitim verilen meslek alanlarının güncellenmesi görüşüldü. Ayrıca, okullardaki atölye ve laboratuvar olanakları, öğrencilerin staj imkanları ve mezun olduklarında istihdamlarının artırılması konuları ele alındı.



"81 ilde yaygınlaştıracağız"



Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öncelikle mevcut özel eğitim meslek okullarının altyapısını güçlendirdiklerini belirterek, "Bu toplantı sonunda, okullarımızın ihtiyaçları belirlendi, gerekli kaynaklar tahsis edildi ve okullarımıza aktarıldı. Tüm okullarımızın aynı güçlü altyapıya sahip olması birinci önceliğimiz." dedi.



Özel eğitim meslek okullarını 81 ilde yaygınlaştıracaklarını söyleyen Özer, "2019 yılı sonu itibarıyla tüm illerimizde en az bir özel eğitim meslek okulu hizmet veriyor olacak. Daha sonra illerimizin kapasitesine ve ihtiyacına göre illerde birden fazla meslek okulu açacağız. Dolayısıyla bu okullarımıza erişimi kolaylaştıracağız." diye konuştu.



Özer, özel eğitim meslek okullarında eğitim verilen alanları yeniden yapılandıracaklarını belirterek, "Öğrencilerimizin özellikle staj imkanlarını ve mezun olduklarında istihdamlarını artırabilmek için sektör temsilcilerimizle bir araya geleceğiz." dedi.



Özel eğitim meslek okullarından memnuniyet arttı



Öte yandan, Bakanlık tarafından Özel Eğitimi İyileştirme Projesi kapsamında yapılan meslek edinme atölyelerinin yeterliliklerini ve kullanıcılar üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla araştırma gerçekleştirildi. Araştırma kapsamında, okullardaki yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerin görüşleri alındı.



Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin yüzde 89'unun devamsızlık yapma oranları azalırken ders dinleme ve derse katılım oranları yüzde 97 arttı. Ayrıca, öğrencilerin yüzde 93'ünün mesleki, yüzde 95'inin de iletişim becerilerini geliştirdiği gözlendi.



Türkiye'deki 151 özel eğitim meslek okulunda toplam 12 bin 620 öğrenci eğitim görüyor ve 2 bin 251 öğretmen görev yapıyor.

