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MEB nihayet uyandı! Sapık felsefe öğretmeni görevden alındı

Sosyal medyada eşofman giyen kız öğrencilerle ilgili yazdığı skandal sözlerle tepki çeken öğretmen Ercan Harmancı görevden alındı

MEB nihayet uyandı! Sapık felsefe öğretmeni görevden alındı

Sosyal medyada eşofman giyen kız öğrencilerle ilgili yazdığı skandal sözlerle tepki çeken öğretmen Ercan Harmancı görevden alındı

27 Aralık 2017 Çarşamba 14:15
MEB nihayet uyandı! Sapık felsefe öğretmeni görevden alındı
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MİLLİ Eğitim Bakanlığı, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla tepki çeken Konya'daki felsefe öğretmeni Ercan Harmancı'nın görevden alındığını açıkladı.
Ercan Harmancı sosyal medyada şu ifadeleri kullanmıştı: Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor... Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir..."

İmam Hatip öğretmeninden skandal mesajlar: Sapık duygularım...
 
"Beden Eğitimi dersi bu ümmetin kızlarını soyma dersi olarak konuldu ve yine öyle devam ediyor... Hem de zorunlu bu zillet bu ümmete yeter... Bir Beden Eğitimi öğretmenin karşısında vücut kıvrılıyorsa ne kadar olması önemli değil onun adı zinadır...
Bugün 'Beden Eğitimi' adıyla adet görmüş kızlara zorla ve müfredat gerekçeli zina yaptırılıyor... Bu hiçbir babanın da umurunda değil... Hemi de Müslüman baba... Niyet sorgulamıyorum İslam'ın sınırlarının dışında niyet aranmaz!"


(CNNTÜRK)

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Ercan HarmancıMEBSAPIK FELESEFE ÖĞRETMENİ
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