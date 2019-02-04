MEB iş takvimi açıklandı! Okullar ne zaman kapanacak?

OKULLAR ne zaman kapanacak sorusu öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Milyonlarca öğrenci 15 tatilin sona ermesinin ardından bugün yeniden ders başı yaptı. Okulların başlamasının ardından yaz tatili için araştırmalarına başlayan öğrenciler için sevindiren açıklama MEB'den geldi. İşte MEB iş takvimine göre okulların kapanacağı o tarih...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILMIŞTI?

2018-2019 eğitim öğretim yılı 17 Eylül tarihinde başlamış ve 4 ay süren ilk dönem 18 Ocak'ta sona ermişti. 15 gün süren tatilin ardından milyonlarca öğrenci 4 Şubat'da yeniden ders başı yaptı.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

4 Şubat tarihinde başlayan ikinci dönem 14 Haziran Cuma günü sona erecek. Öğrenciler eğitim öğretim yılının sona ermesi ile birlikte 3 ay sürecek olan yaz tatilinin tadını çıkaracak. 2019-2020 eğitim öüretim yılı ise 16 Eylül Pazartesi günü başlayacak.