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MEB harekete geçti! 81 ilde başladı...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu. Çok önemli adım. Bakan Selçuk, "Özel eğitim öğrencilerimize yönelik eğitim hizmetlerinin kalitesini artırmak için okullarımızdaki destek eğitim odalarını yeniden tasarladık.Bu yılın sonuna kadar 121 yeni tasarımlı destek eğitim odası oluşturacağız. Planlama tamamlandı ve kaynaklar illerimize gönderildi. Böylece 2019 yılı sonunda 81 ilde toplam 200 destek eğitim odası olacak. Yeni tasarımlı destek eğitim odaları, bir taraftan 81 ile yaygınlaştırılırken, diğer taraftan destek eğitim odası sayısında yüzde 150'lik bir artış sağlanmış olacak" diye konuştu.

GÜNCEL 06.11.2019, 16:46
MEB harekete geçti! 81 ilde başladı...
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MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuközel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik  okullarda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.   "Özel eğitim öğrencilerimize yönelik eğitim hizmetlerinin kalitesini  artırmak için okullarımızdaki destek eğitim odalarını yeniden tasarladık."  ifadesini kullanan Selçuk, bu kapsamda, destek eğitim odalarındaki fiziki  şartların ve eğitim materyallerinin yenilendiğini duyurdu. Selçuk, tüm illerde hangi okullarda bu odaların tasarlanacağı  konusunda çalışmaların tamamlandığını belirterek, "Burada ilk yaklaşımımız, tüm  illerimizde standart en az bir destek eğitim odası oluşturmak. Ayrıca özellikle  büyükşehirlerimizde erişimi artırmak için destek eğitim odalarının sayısını  artırıyoruz." diye konuştu.İllerde, bu kapsamda yürütülen çalışmalardan örnekler veren Selçuk,  İstanbul'daki destek eğitim odası sayısını 6'dan 20'ye çıkaracaklarını söyledi. Selçuk, destek eğitim odalarına ilişkin yeni dönemdeki planlamalarını  şöyle anlattı: "Bu yılın sonuna kadar 121 yeni tasarımlı destek eğitim odası  oluşturacağız. Planlama tamamlandı ve kaynaklar illerimize gönderildi. Böylece  2019 yılı sonunda 81 ilde toplam 200 destek eğitim odası olacak. Yeni tasarımlı  destek eğitim odaları, bir taraftan 81 ile yaygınlaştırılırken, diğer taraftan  destek eğitim odası sayısında yüzde 150'lik bir artış sağlanmış olacak." Destek eğitim odaları özel eğitim materyalleri ile donatılıyor Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okul ve kurumlarda, kaynaştırma  bütünleştirme eğitimleri kapsamında akranlarıyla aynı sınıfta okuyan özel eğitim  ihtiyacı olan öğrenciler için hazırlanan destek eğitim odalarının yeni  tasarımında yüksek standartlar dikkati çekiyor. Fiziksel olarak daha konforlu  hale getirilen destek eğitim odalarında kullanılan eğitim materyallerinde de  çeşitlilik göze çarpıyor. Destek eğitim odalarında eğitim alacak öğrenciler ile alacakları  dersler,  bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) geliştirme biriminin  önerileri doğrultusunda eğitim öğretim yılı başında belirlenirken, özel eğitim  ihtiyacı olan her öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda bu eğitimden yararlanması  sağlanıyor. Destek eğitim odasında sunulacak hizmetler, öğrencinin yararı  gözetilerek uygun öğretmen sağlanması ve velinin onayı ile okulun çalışma  saatlerinde planlanıyor. MEB, halen 33 ilde bulunan ve yeniden tasarlanacak 79 destek eğitim  odası yanı sıra yeni standartlara göre kurulan destek eğitim odalarının tüm  illerde erişilebilir olmasını hedefliyor.

#Ziya Selçuk #MEB #81 il #milli eğitim bakanı #özel eğitim
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