MEB'e atanan özel okul öğretmenlerine müjde

Milli Eğitim Bakanlığınca, ataması yapılan 20 bin öğretmenden özel okullarda görev yapanların, istemeleri halinde bakanlığa bağlı okullardaki görevlerine 1 Eylül itibarıyla başlayabilmelerine imkan verildi

MEB'e atanan özel okul öğretmenlerine müjde
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MİLLİ Eğitim Bakanlığınca (MEB), ataması  yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen arasında yer alan özel okullarda çalışanların,  istemeleri halinde bakanlığa bağlı okullardaki görevlerine 1 Eylül 2019  itibarıyla başlayabileceklerine karar verildi. 
Alınan bilgiye göre, 8 Şubat'ta ataması yapılan 20 bin  sözleşmeli öğretmen arasında bulunanlardan özel okullarda çalışanlara kolaylık  sağlandı. 
Bu kapsamda, bakanlığa ataması bu ay içinde yapılan öğretmenlerden  özel öğretim kurumlarında sözleşme doğrultusunda belli bir süre çalışmak  durumunda olanlar, istemeleri halinde 1 Eylül 2019 itibarıyla göreve  başlayabilecekler. 
Öğretmenlerin bu durumlarını belgelendirmeleri gerekiyor.

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