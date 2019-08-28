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MEB duyurdu! Tüm Türkiye'de uygulanacak, ilk olacak...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni eğitim öğretim döneminde ilkokul ve ortaokulların birinci sınıflarına başlayacak yaklaşık 3 milyon çocuğun uyum eğitimlerinin okul çalışanları ve velileri de kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesi için bir dizi yenilik hayata geçirilecek

GÜNCEL 28.08.2019, 17:51 28.08.2019, 17:56 Enes Subaşı
MEB duyurdu! Tüm Türkiye'de uygulanacak, ilk olacak...
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MEB'den okula başlayacak miniklere yeni program. Bakanlık verilerine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılında yaklaşık 3  milyon, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencisinin uyum programına  katılması öngörülüyor.
Milli Eğitim Bakanlığınca, uyum konusunda daha önceki yıllarda  okullarda gerçekleştirilen etkinliklerin geri dönüşleri doğrultusunda bu program  güncellendi. Bu kapsamda, Bakanlık tarafından uyum eğitimlerinde bir dizi  yeniliğin hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütüldü. İlkokul 1. ve 5. sınıf öğrencilerinin okula adaptasyon süreçlerinde  2006 yılında başlatılan "Okula Uyum Programı", bu yıl 5-6 Eylül'de 2 günlük  program şeklinde uygulanacak.
 
 Önceki yıllarda  "Uyum Programı", okulların açılma tarihinden bir  hafta önce başlatılıyordu. Program, 2019-2020 eğitim öğretim yılında uygulanmaya  başlanacak kasım ve nisan aylarındaki ara tatiller dolayısıyla bu yıl 5-6  Eylül'de başlatılacak. Bu yıl uyum eğitimlerine yeni bir anlayış da getiren Bakanlık, bu  eğitimleri 5-6 Eylül'de başlatıp tüm yıla yaymak için bir dizi yeni çalışma  yürüttü.  Bakanlığın bu kararı almasında, Okula Uyum Programı'nın Eğitim Vizyonu  Belgesi'nde yer alan tüm hususlar birlikte düşünülerek bir hafta ile  sınırlandırılmaması gerekliliği görüşü etkili oldu.
 
Bu kapsamda, "okula uyum anlayışı", "öğrenmeye uyum şeklinde" olacak  ve bu süreç, eğitim öğretim yılı sürecine yayılacak. Bu yıldan itibaren okula uyum sadece yeni başlayacak çocukları değil,  nakille gelen ara sınıfları ve okulda çalışanların tamamını ve velileri de  kapsayacak organizasyonlar şeklinde yapılacak. Ayrıca, okula uyum etkinlikleri konusunda illere, okullara ve  öğretmenlere daha fazla esnek uygulama imkanı sağlanacak.
 
Okuldaki uygulamalar tanıtılacak
 
 2019-2020 eğitim öğretim yılında "okula uyum" konusunda planlanan  çalışmalar arasında, yeni dönemde uygulanacak tasarım beceri atölyeleri, sosyal  etkinlikler modülü, dijital içerikler, yeni programlar, kılavuzlar, ders  kitapları gibi uygulamaların tanıtıldığı videolar gösterilecek.  Bir çocuk dilinden yazılan ve yöneticilerden, ailelerden, velilerden  beklentileri dile getiren "Okullarımızın Zilini Mutluluğa Çalalım" kitapçığı  hazırlanacak.
 
 Okula uyum konusunda okullarda gerçekleştirilen etkinliklerin  verimliliğinin artırılmasına yönelik tedbirler alınacak.    Sınıfta ana dili farklı olan çocukların olması durumunda öğrencilerin  birbirleriyle kaynaşmasına yönelik etkinlikler yapılacak. Özel gereksinimli çocuklar için gerekli önlemler alınacak. Okula uyum  etkinlikleri konusunda okullara ve öğretmenlere esnek uygulama imkanları  sağlanacak. Uyum programı çalışmaları, rehber öğretmenlerin desteğiyle  gerçekleştirilecek.
 

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