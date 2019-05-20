MEB'den "YKS" açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Ortaöğretim Tasarım Tanıtım Toplantısı'nda, ortaya konulan tasarımla üniversiteye giriş sınavı arasındaki bağlantıya dikkat çektiği ve ihtiyaç duyulan değişim sürecinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile yapılacak istişarelerle ilerleyeceğini ifade ettiği bildirildi

MEB'den "YKS" açıklaması
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MİLLİ Eğitim Bakanlığından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS)  2024'ten önce değişiklik olabileceği yönündeki bazı haberler üzerine  bilgilendirme yapıldı.
 
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Bakanımız Ziya Selçuk, Ortaöğretim Tasarım Tanıtım Toplantısı'nda  ortaya konulan tasarımla üniversiteye giriş sınavı arasındaki bağlantıya dikkat  çekmiş ve ihtiyaç duyulan değişim sürecinin YÖK ile yapılacak istişarelerle  ilerleyeceğini ifade etmiştir.
Söz konusu açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ilişkin  değişimin en erken 2024 yılında ortaöğretim tasarımıyla uyumlu olarak ele  alınabileceği açıkça vurgulanmış olup bu tarihten önce üniversite sınavında  değişiklik olacağına dair bir ifade kullanılmamıştır."
 

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