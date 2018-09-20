MEB'den milyonları ilgilendiren karar: Yaş kriteri değişti

MEB'in yeni düzenlemesine göre 18 yaş üstü öğrenciler liseye kayıt yaptırabilecek ancak 22 yaşına kadar mezun olamayanların kayıtları silinecek ve Açık Liseye yazdırılacak

MEB'den milyonları ilgilendiren karar: Yaş kriteri değişti
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MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 12 yıllık zorunlu eğitim kapsamında liseler için yeni yaş düzenlemesi getirdi. Sabah'ın haberine göre yeni sisteme göre 8 yaş üstü öğrenciler liseye kayıt yaptırabilecek ancak 22 yaşına kadar mezun olamayanların kayıtları silinecek ve Açık Liseye yazdırılacak.

18 YAŞ ÜSTÜ ÖĞRENCİLER LİSEYE KAYIT YAPTIRABİLECEK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 12 yıllık zorunlu eğitim kapsamında liseler için yeni yaş düzenlemesi getirdi. 18 yaş üstü öğrenciler liseye kayıt yaptırabilecek ancak 22 yaşına kadar mezun olamayanların kayıtları silinecek ve Açık Liseye gönderilecek.

LİSE MEZUNİYETİ İÇİN ÜST SINIR 22 OLARAK BELİRLENDİ

Sınıf tekrarları nedeniyle mezun olamayan, yaşları 22'nin üzerindeki öğrencilerle 14 yaşındaki öğrencilerin aynı kampüste bulunması pedagojik olarak sorunlara neden olunca MEB ilgili yönetmelikte değişiklik yapıp lise mezuniyeti için 22 yaşı üst sınır olarak belirledi.

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