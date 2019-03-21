MEB'den Harvard Üniversitesi'yle iş birliği!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Harvard Üniversitesi Kimya ve Kimyasal Biyoloji Bölümü arasında, ortaöğretim kurumlarında görev yapan fen bilimleri öğretmenlerinin mesleki gelişimleri için eğitici eğitimlerine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

MEB'den Harvard Üniversitesi'yle iş birliği!
banner404

PROTOKOLÜN imza töreni, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran  ile Harvard Üniversitesi Kimya ve Kimyasal Biyoloji İnorganik Bölümü Profesörü Daniel Nocera'nın katılımıyla MEB'de gerçekleştirildi.
Burada yaptığı konuşmada, söz konusu iş birliğinin önemine işaret eden  Bakan Yardımcısı Safran, protokolle iki amaca hizmet etmek istediklerini ifade  ederek, şunları söyledi:
"Birincisi, Türkiye'deki öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini  sağlamaya yönelik olarak öğretim üyesi iş birliğinde bulunmak. Bu, Harvard  Üniversitesi, ODTÜ ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme  Genel Müdürlüğünün ortak bir projesi. Uluslararası deneyimi olan, kalitesi dünya  çapında bilinen bir üniversite ile iş birliği yapmayı çok önemsiyoruz.  Öğretmenlerimizin, daha sonra da öğrencilerimizin gidip bu üniversitedeki  çalışmaları, gelişmeleri, çalışma disiplinini görmeleri çok önemli."
Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2023 Eğitim Vizyonu'na hizmet eden, bu  vizyonun amaçları doğrultusunda ulusal veya uluslararası her türlü katkıya açık  olduklarını vurgulayan Safran, "Bu iş birliğinin ülkemizin, öğretmenlerimizin ve  öğrencilerimizin dışa açılımı veya dışarıdaki bilginin Türkiye'ye transferi  konusunda ciddi olarak katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı. 
Safran, başta Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü olmak  üzere protokolde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.
"Eğitim; ilkeleri, kişileri, bireyleri bir araya getiren güçlü bir etken" 
Harvard Üniversitesi Kimya ve Kimyasal Biyoloji İnorganik Bölümü  Profesörü Daniel Nocera da konuşmasında bu çalışmaya katılmaktan gurur ve onur  duyduğunu vurguladı. 
Nocera, Harvard Üniversitesi ile MEB arasında yapılan iş birliğinin  özel bir çalışma olduğunun altını çizerek, "Eğitim; ilkeleri, kişileri, bireyleri  bir araya getiren güçlü bir etken. Burada da eğitim ile, Harvard Üniversitesi ve  Milli Eğitim Bakanlığını bir araya getiriyoruz. Bu fırsatla ben kendi uzmanlık  alanlarımda bildiklerimi Bakanlık ile paylaşacağım ama inanıyorum ki kendim de bu  çalışmadan çok şey öğreneceğim." değerlendirmesinde bulundu. 
Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Safran ile Nocera, iş birliği  protokolünü imzaladı. 
Törene, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan  Boyacı da katıldı. 
15 öğrenci Harvard'da eğitim alma fırsatını yakalayacak 
MEB ile Harvard Üniversitesi Kimya ve Kimyasal Biyoloji Bölümü  arasında imzalanan protokol, ortaöğretim kurumlarında görev yapan fen bilimleri  öğretmenlerinin mesleki gelişimleri için eğitici eğitimlerini içeriyor. 
Bu iş birliğiyle öğretmenlerin, fen bilimleri öğretimi uygulama  tecrübesi ve akademik bilgi birikimlerinin, uluslararası deneyimlerle  ilişkilendirilerek mesleki gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor. 
Protokol uyarınca ortaöğretim kurumlarında fizik, kimya, biyoloji ve  matematik branşlarında görev yapan öğretmenler için "Öğretmen Eğitimi ve Gelişimi  Eğitici Eğitimi Kursu" düzenlenecek. 
ODTÜ'nün kurumsal ve akademik destek vereceği protokol kapsamında  ayrıca resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 15 öğrenci, Harvard  Üniversitesi'nde "Enerjide Yenilikler, Ekonomi ve Politik Uygulamalar Kursu"na  katılacak.
Öğrencilere eğitim, Profesör Daniel Nocera ve ekibi tarafından  verilecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Su içmek için 15 hayati neden
Su içmek için 15 hayati neden
  1. SAĞLIK

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner539

banner518

banner481

banner472