MEB'den ders saatleriyle ilgili açıklama

15 günlük yarıyıl tatilinin ardından 2018-2019 eğitim yılının ikinci dönemi, yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmenle başladı. Ders başı yapan öğretmenlerin merakla beklediği ders saatlerine ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanlığından geldi. İşte Bakanlığın yayınladığı o yazı...

Dağıtım yerlerine.

İlgi : 04.10.2018 tarihli ve 98275137/20/109283 sayılı Makam Onayı.

Bakanlığımıza bağlı resmi ve örgün eğitim kurumlarında görev yapan eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenler için aktif olarak kullanılmak üzere " Öğretmenlerin Ders Saatleri" modülü hazırlanmıştır.

MEBBİS üzerinden veri girişi sağlanacak olan modül ile her eğitim kurumunun bağımsız olarak düzenlediği yönetici ve öğretmenlere ait haftalık ders ve ek saatlerine ilişkin bilgilerin takip edilmesi planlanmış olup modülün ilk pilot uygulaması Batman ve Kırıkkala illerinde ilgi Makam Onayı ile uygulanmıştır.

Söz konusu pilot uygulama ile tespit edilen aksaklıklar ve talep edilen değişiklik önerileri modüle entegre edilerek ikinci pilot uygulamanın Ankara ilinde gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür.

Modüle giriş, MEBBİS kurumsal kullanıcı yetkisiyle ekranının sol tarafında bulunan giriş ekranlarından "Öğretmen Ders Saatleri" bölümünden yapılacaktır. Belirtilen uygulama çerçevesinde iliniz resmi ve örgün eğitim kurumlarına ait istenen bilgilerin 13.02.2019 tarihine kadar ilgili modüle eksiksiz bir şekilde girilmesinin sağlanarak belirlenen hata,sorun,eksiklik vb. düşüncelerin 15.02.2019 tarihine kadar Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne rapor halinde bildirmesi hususunda geregini bilgilerinize arz/rica ederim.