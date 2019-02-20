MEB'den açıklama geldi! 4 ay daha...

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Aydoğdu, yarıyıl özür tayinlerinde, eş durumundan yer değişikliği talepleri karşılanmayan öğretmenler için "4 ay daha sabırlı olacağız. Yazın problem kalmayacak" dedi.Yarılyıl özür tayinlerinde, 958 öğretmenin nakil talebi karşılanamamıştı.

Aydoğdu, bir takipçisinin "Müdürüm 958 il dışı özür durumu mağduru öğretmen de sizden gelecek iyi haberleri bekliyor. En azından şimdi il emri Haziran'da ilişik kesme olamaz mı?" şeklindeki talebe de "Yazın inşallah" şeklinde cevap verdi.