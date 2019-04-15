MEB 2019 yılı iş takvimi yayınladı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, gelecek yılın çalışma takvimini hazırladı ve sitesinden paylaştı.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018-2019 iş takviminde seminer,Personel İşleri ,Performans Değerlendirme, Mali işler, Sosyal İşler ve İş Sağlığı ve Güvenliği gibi birçok özet bilgi ve tarih bulunuyor.

2019 YILI MEB İŞ TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ.