MİLLİ Eğitim Bakanlığı, gelecek yılın çalışma takvimini hazırladı ve sitesinden paylaştı.
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018-2019 iş takviminde seminer,Personel İşleri ,Performans Değerlendirme, Mali işler, Sosyal İşler ve İş Sağlığı ve Güvenliği gibi birçok özet bilgi ve tarih bulunuyor.
2019 YILI MEB İŞ TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ.
MEB 2019 yılı iş takvimi yayınladı
Milli Eğitim Bakanlığı 2019 yılı iş takvimini yayınladı.
MİLLİ Eğitim Bakanlığı, gelecek yılın çalışma takvimini hazırladı ve sitesinden paylaştı.
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